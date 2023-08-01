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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا تفرج عن الحبوب لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود

صدى البلد

وجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو الإفراج عن أكثر من 200000 طن متري من الحبوب للعائلات للتخفيف من المعاناة من ارتفاع أسعار الوقود بعد إلغاء الدعم الشعبي والمكلف.

أعلن تينوبو عن تدابير لتعزيز الاقتصاد وتخفيف التضخم من قراره بإلغاء دعم البنزين في نهاية مايو والذي كلف الحكومة 10 مليارات دولار في عام 2022. 

كما تشمل الإصلاحات ، وهي الأكثر جرأة في البلاد منذ عقود ، رفع القيود على تداول العملات الأجنبية ، مقامرة يأمل أن تعزز النمو.

قال مؤتمر العمال النيجيري إن النقابات العمالية النيجيرية تعتزم الإضراب اعتبارًا من يوم الأربعاء للمطالبة بإعادة الدعم وخفض رسوم المدارس العامة.

أصدر الرئيس تعليماته للسلطات في المدارس العامة بتأجيل ارتفاع الرسوم المدرسية. ستوفر الحكومة حافلات لتخفيف تكاليف النقل على الطلاب.

وقال تينوبو في بيان صادر عن مستشاره في مجال الاتصالات: 'تعمل الحكومة على ضمان أن الطلاب الضعفاء يمكنهم الاستفادة أيضًا من التحويلات النقدية المشروطة وتوزيع المواد الغذائية'.

ولم يعين الرئيس بعد فريق الوزراء بعد فوزه في الانتخابات المتنازع عليها في فبراير شباط. وقدم قائمة تضم 28 مرشحا لمجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي للتأكيد.

ارتفاع أسعار الوقود ارتفاع أسعار الرئيس النيجيري التحويلات النقدية

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