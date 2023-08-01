أخبار التوك شو| حقيقة استقالة وزير التعليم بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين على الهواء عن انقطاع الكهرباء

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الشيخ خالد الجندي يكشف آخر كلمات الفنان حسن يوسف لنجله أمام قبره

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إن الفنان حسن يوسف كان يقول لنجله وهو على قبره: "إلى رحاب الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله"، مبينًا أنه رأى مثل الناس ملتزمة ولديهم حالة من الطمأنينة والسكينة والحزن على فراق نجلهما.

أعلى من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس شهر أغسطس.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن شهر أغسطس هو ذورة فصل الصيف نظرا للارتفاعات في نسبة الرطوبة التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة.

إصدار تراخيص.. خبير سياحي: لدينا مئات الغرف الفندقية في مصر غير مستغلة..فيديو

اكد أحمد يحيى الخبير السياحي، أن السائح مبينزلش في فنادق بس، وومكن يقيم في منشأت فندقية، مشيرا إلى أن أسوان بها 11 فندق تابعين لوزارة السياحة ولكن الحقيقة هناك 525 منشأة غير سياحية لإيجار الغرف الفندقية للسياح.

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين على الهواء عن انقطاع الكهرباء.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم استثناء 3 محافظات من قرار تخفيف أحمال الكهرباء لقلة معدلات الاستهلاك وهي مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر".

بعد الهزيمة من الشباب.. تعرف على حظوظ الزمالك للتأهل بالبطولة العربية| فيديو

كشف أدهم الشرقاوي، الناقد الرياضي، أجواء ما بعد مباراة الزمالك والشباب ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية المقامة حاليا في السعودية، موضحًا أن هناك حالة من الاستياء الشديد من الجهاز الفني للزمالك ورئيس بعثته بسبب حكم المباراة.

حقيقة استقالة وزير التعليم بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023.. فيديو

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا يوجد تسريب للنتيجة من الكنترول قبل إعلانها"، موضحا: "مجرد إعلان النتيجة المواقع الإلكترونية المختلفة المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم لإعلان النتجية تحصل عليها فور اعتمادها من قبل الوزير".

التعليم تعلن مواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 .. فيديو

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة أوائل الثانوية العامة شهدت تنوعا بين الطلاب على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم شدد على بذل جهود غير عادية هذا العام؛ وذلك للمحافظة على عدم الإخلال بالمنظومة داخل الامتحانات.

الموسيقار.. أحمد موسى يعلن انضمام صفقة مدوية لـ النادي الأهلي .. فيديو

وأشار: "رسميا اليوم الموسيقار رضا سليم في النادي الأهلي"، موضحا: "رضا سليم كان نجم نادي الجيش الملكي المغربي، وهو لاعب محترم ومتميز جدا والنادي الأهلي في حاجه لخدمات الموسيقار رضا سليم".

السيسي خلال استقباله أبو مازن : دعم مصر ثابت وتاريخي للشعب الفلسطيني

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي ، بأن الرئيس السيسي رحب بالرئيس الفلسطيني في مصر، مؤكداً دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، ومعرباً عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.