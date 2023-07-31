حقيقة استقالة وزير التربية والتعليم بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إنه رسيما وقانونا فور اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة أصبحت متاحة أن يعرفها البعض.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا يوجد تسريب للنتيجة من الكنترول قبل إعلانها"، موضحا: "مجرد إعلان النتيجة المواقع الإلكترونية المختلفة المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم لإعلان النتجية تحصل عليها فور اعتمادها من قبل الوزير".



استقالة الوزير

ورد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، على تداول نتيجة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا يندرج تحت مسمى "تسريب"، لأن النتيجة معتمدة من قبل وزير التربية والتعليم، وما يتردد عن استقالة الوزير أمر غير صحيح.



وتابع: "إذا تم تداول نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها من قبل الوزير تكون "مسربة"، وهذا الأمر يختلف عن ما حدث فجر اليوم ونشر نتائج الثانوية العامة"، مؤكدا: "امتحانات الثانوية العامة هذا العام لم تشهد أي تسريب لامتحانات المواد المختلفة قبل بداية اللجنة، ولكن ما حدث كان غش إلكتروني، حيث كان يقوم الطالب بتصوير أسئلة الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل".



وتابع: "المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بالكليات أقل من العام الماضي"، موضحًا أنه نتيجة والشهادات ستكون متاحة في المدارس غدا، وبعد مرور 72 ساعة سيتم إعلان شرائح الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2023، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة بدءً من يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة أسبوعين، كما أن بداية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ستبدأ يوم 19 أغسطس المقبل.