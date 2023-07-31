عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة استقالة وزير التربية والتعليم بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023.. فيديو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إنه رسيما وقانونا فور اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة أصبحت متاحة أن يعرفها البعض.

txt

غنيم يكرم ابن بني سويف من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

txt

59653 طالبا مجموعهم أقل من 55% في نتيجة الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا يوجد تسريب للنتيجة من الكنترول قبل إعلانها"، موضحا: "مجرد إعلان النتيجة المواقع الإلكترونية المختلفة المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم لإعلان النتجية تحصل عليها فور اعتمادها من قبل الوزير".


استقالة الوزير

 

ورد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، على تداول نتيجة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا يندرج تحت مسمى "تسريب"، لأن النتيجة معتمدة من قبل وزير التربية والتعليم، وما يتردد عن استقالة الوزير أمر غير صحيح.


وتابع: "إذا تم تداول نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها من قبل الوزير تكون "مسربة"، وهذا الأمر يختلف عن ما حدث فجر اليوم ونشر نتائج الثانوية العامة"، مؤكدا: "امتحانات الثانوية العامة هذا العام لم تشهد أي تسريب لامتحانات المواد المختلفة قبل بداية اللجنة، ولكن ما حدث كان غش إلكتروني، حيث كان يقوم الطالب بتصوير أسئلة الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل".


وتابع: "المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بالكليات أقل من العام الماضي"، موضحًا أنه نتيجة والشهادات ستكون متاحة في المدارس غدا، وبعد مرور 72 ساعة سيتم إعلان شرائح الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2023، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة بدءً من يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة أسبوعين، كما أن بداية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ستبدأ يوم 19 أغسطس المقبل.

وزير التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الكاتب الصحفي رفعت فياض امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

تشمل 24 محافظة|قرارات عاجلة للجنة إدارة الأزمات لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

ترشيحاتنا

ساديو ماني يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى النصر السعودي

التنمية الصناعية: تقديم كافة الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة

نتيجة الثانوية العامة2023.. 42 ألف 348 طالبا هايعيدوا السنة و118605 دور ثاني

تركيا.. زلزال قوي يضرب ملاطية

أول تعليق من فرنسا بعد الهجوم على سفارتها في النيجر

كأس الملك سلمان.. الشباب السعودي يسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مروع.. طائرة تتحطم على شاطىء مزدحم بالمصطافين في أمريكا

بأذرع وذيول.. اكتشاف فيروسات عملاقة في ولاية أمريكية|شاهد

تحدث فجأة.. كل ما تريد معرفته حول الهبات الساخنة

اعرف المواعيد والارقام| جدول خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالجيزة باسم المنطقة والشوارع

فيديو

 المطرب المحجب ..أغرب إطلالات مروان بابلو واعتزاله وعودته للغناء مرة ثانية

سعر المادة وموعد التقديم .. خطوات ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023

التعويم وسعر البنزين والفوائد.. مفاجآت في انتظار المصريين نهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ