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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

59653 طالبا مجموعهم أقل من 55% في نتيجة الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشتفت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، عن مفاجأت مدوية في شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام ، فوفقا لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 تبين ما يلي :

  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 50%  لأقل من 55% بلغت 0.03% (59653 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 55% لأقل من 60% بلغت 13.51% (80889 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 60% لأقل من 65% بلغت 15.91% (95283 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 65% لأقل من 70% بلغت 16.14% (96621 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 70% لإقل من 75% بلغت 14.43% (86418 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 75% لأقل من 80% بلغت 11.71% (70120 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 80% لأقل من 85% بلعت 8.84% (52953 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 85% لأقل من 90% بلغت 6% (35927 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من90 % لأقل من 95% بلغت 3.06% (18319 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 95% لأقل من 100% بلغت 0.39% (2356 طالبا)
  • نسبة الطلاب الحاصلين على 100% بلغت 0%

 نتيجة الثانوية العامة 2023 الان على صدى البلد

ويمكن لأي طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 في مختلف محافظات مصر ان يحصل الان على نتيجة الثانوية العامة 2023  عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/?wts 

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/?wts يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية : 

  • ادخل رقم الجلوس
  • اضغط على عرض النتيجة

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/?wts  بشكل مجاني بدون اي رسوم

ويحصل الطالب على نتيجته من على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/?wts  بالدرجات والمجموع الكلي

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

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