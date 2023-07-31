59653 طالبا مجموعهم أقل من 55% في نتيجة الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

كشتفت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، عن مفاجأت مدوية في شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام ، فوفقا لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 تبين ما يلي :

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 50% لأقل من 55% بلغت 0.03% (59653 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 55% لأقل من 60% بلغت 13.51% (80889 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 60% لأقل من 65% بلغت 15.91% (95283 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 65% لأقل من 70% بلغت 16.14% (96621 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 70% لإقل من 75% بلغت 14.43% (86418 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 75% لأقل من 80% بلغت 11.71% (70120 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 80% لأقل من 85% بلعت 8.84% (52953 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 85% لأقل من 90% بلغت 6% (35927 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من90 % لأقل من 95% بلغت 3.06% (18319 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 95% لأقل من 100% بلغت 0.39% (2356 طالبا)

نسبة الطلاب الحاصلين على 100% بلغت 0%

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وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.