32 مرشحا.. انتخابات الموسيقيين اليوم على عضوية مجلس النقابة| اعرف القائمة الكاملة

تجرى انتخابات نقابة الموسيقيين على عضوية مجلس النقابة، صباح اليوم الثلاثاء وذلك بعد فوز النقيب مصطفى كامل بالتزكية لفترة جديدة تمتد حتي عام 2027.



وتقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة 32 مرشحا؛ لاختيار 12 عضوا “أصحاب أعلى الأصوات”، ومن المفترض أن تبدأ العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.



الانتخابات تجرى داخل النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، وسط حضور أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من كل المحافظات.



قائمة الأسماء المرشحة على عضوية مجلس الإدارة:

وتقدم للترشح على عضوية مجلس النقابة 32 عضوا، على رأسهم الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، على الشريعي، منصور هندي ، محمد عبدالله ، عادل شمس، خالد بيومي، علاء سلامة ، شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي، محمد السعيد عمر الخولي، خالد الغول، أيمن أمين، أسامة محمد حسن، حسام عزت، إيمان الجنيدي، رضا رجب، عامر العجيمي، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة.





فوز مصطفى كامل

وأعلن طارق مرتضى ،المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة 4 سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة.



وأكد طارق مرتضى في بيان له أن، الانتخابات سوف تجرى على مقاعد مجلس الإدارة لاختيار عدد 12 من 32 مرشحا متقدمون للانتخابات على منصب عضوية المجلس، اليوم 1 أغسطس.