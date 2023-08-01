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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنزويلا تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس

مادورو وبوتين
مادورو وبوتين

تقدمت فنزويلا بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس وتأمل في اتخاذ قرار إيجابي بشأن الانضمام إلى هذه الكتلة. 

أعلن ذلك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، الاثنين ، في برنامج المؤلف لقناة فنزويلا دي التليفزيونية

وقال الرئيس الفنزويلي 'قدمت كاراكاس اقتراحا للانضمام إلى البريكس ، ونأمل أن يتم النظر في هذا الاقتراح بشكل إيجابي'. 

وأضاف 'نتوقع ردا ايجابيا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا حتى تصبح فنزويلا عاجلا أم آجلا عضوا في البريكس.'

وشدد مادورو على أن 'بريكس تلعب دورًا رائدًا في بناء عالم جديد وتفتح طريقًا ديناميكيًا لعالم متعدد الأقطاب'.

ومن المتوقع أن تنظر قمة البريكس ، التي ستعقد في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس ، في الطلبات الرسمية المقدمة من قبل بعض الدول للانضمام إلى مجموعة البريكس.

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