الشاباك يكشف عن محاولات إيرانية لجمع معلومات من باحثين إسرائيليين

كشف جهاز الشاباك محاولات لمسؤولون إيرانيين بجمع معلومات من موظفي الخدمة المدنية والباحثين الإسرائيليين باستخدام ملفات تعريف مزيفة على شبكة LinkedIn الاجتماعية.

وأفاد الشاباك وفق موقع "والا"، انه كجزء من حملة التصيد، اتصلت الحسابات المزيفة بإسرائيليين على تطبيق LinkedIn، وأرسلت لهم ملفًا يحتوي على دعوة لحضور مؤتمر أو "مقالات ودراسات قد تهمهم" بهدف جمع المعلومات عن هؤلاء الإسرائيليين.

وأوضح الشاباك أن الحيلة تم منعها بفضل يقظة الإسرائيليين، مؤكداً أنه يعمل مع شركائه في مجتمع المخابرات على تعطيل وإحباط المحاولات الإيرانية لجمع معلومات عن المواطنين الإسرائيليين.

ودعا الجمهور الإسرائيلي إلى التنبه لظاهرة "التصيد "على الإنترنت".