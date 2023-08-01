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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلن نبأ سارا لـ جماهير الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك، أن مسئولي الفارس الأبيض أرسلوا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، جزءا من الغرامة الموقعة على النادي من أجل حل أزمة إيقاف القيد.

وقال "ميدو"، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “مسئولو الزمالك أرسلوا 850 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة؛ من أجل تقسيط الغرامة لفك أزمة القيد، وننتظر فقط إلغاء إيقاف القيد من أجل التعاقدات الجديدة”.

وأضاف ميدو "بجانب أن نادي الزمالك يسعي أيضا لحل أزمة مستحقات اللاعب اتشيمبونج من أجل فك الأزمة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمس أمام الشباب السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية ، ويستعد لمواجهة النصر السعودي المباراة المقبلة فى الجولة الثالثة من البطولة العربية.

ميدو الزمالك أزمة إيقاف القيد جماهير الزمالك سبورتنج لشبونة

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