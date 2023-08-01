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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات والكتل السكانية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية


اطلع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء علي مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكانيه المقامه بمراكز ( أجا وبني عبيد والمطرية ) كمرحلة أولي ووجه بسرعة اعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة.


جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح عبدالحليم رئيس إقليم الدلتا التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس مصطفي البخ إقليم الدلتا للتخطيط العمراني ، والمهندسة سماح المحمدي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة .
وأشار " المحافظ " الي أن تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية للقري والعزب تأتي كخطوه استباقية لمشروع تحديث البيانات والاحوزه العمرانيه حرصاً علي تطبيق أهداف التنمية المستدامة .
 

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تدقيق الكتل السكنية المقامة والتجمعات العمرانية لكافة القري والعزب بنطاق المحافظة حرصا علي مصالح المواطنين .
كما وجه " المحافظ " لمدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة بسرعة الانتهاء من مشروع تدقيق الصحر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية بجميع قري المحافظة وعددهم 497 قرية من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومديرية الزراعة والوحدات المحلية لحل مشاكل المواطنين في تلك القرى.
 

وثمن " محافظ الدقهلية " دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهره وفريق العمل بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظه علي جهودهم المبذولة في إنهاء مشروع تدقيق الحصر العمراني لتلك المراكز .

الهيئة العامة للتخطيط العمراني الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مصالح المواطن لدقهلية الدكتور أيمن مختار

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