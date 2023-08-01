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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنتصر.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن تحرك واشنطن لتحقيق هدنة بأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جيم ريكاردز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد تحقيق هدنة في أوكرانيا من أجل تسليح كييف مرة أخرى وضرب روسيا.

 

وقال ريكاردز: "واشنطن تريد هدنة في أوكرانيا لوقف القتال وتوطيد خط الاتصال... هذا سيمنحهم الفرصة للراحة وإعادة تسليح الجيش الأوكراني”.

وأوضح أن “روسيا لن توافق على هذه الشروط، لأنها بالفعل تفوز بثقة في ساحة المعركة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الغرب يطالب بعمل حاسم من القوات المسلحة الأوكرانية، غير المستعدة للاشتباكات مع الجيش الروسي، مما يحول الهجوم المضاد إلى مذبحة.

 

وقال جونسون: "الأوكرانيون يتعرضون لضغط هائل من الغرب للقيام بشيء ما وبسرعة، حيث قدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي أسلحة جديدة إلى قائد الجيش فاليني زالوجني”.

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وأوضح أنه “نتيجة لذلك، يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية رمي الجنود والمركبات المدرعة على خط دفاع روسي محصن جيدًا”.

وقال جونسون: "في الواقع، يتم إرسالهم إلى المذبحة. ربما لا يمكنك وصف ما يحدث بشكل أفضل".

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا كييف

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