انتخابات نقابة المهن الموسيقية.. هدوء نسبي في عملية التصويت قبل إغلاق الصناديق

شهد نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، هدوءا نسبيا خلال عملية التصويت في انتخابات اختيار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء.

وشهدت الساعة الأخيرة قبل إغلاق الصناديق، قلة عدد الناخبين، حيث من المقرر غلق صناديق الانتخابات في تمام الساعة السابعة مساءا، وذلك بعد مد عملية التصويت لساعتين لتغلق الصناديق في السابعة مساءا بدلا من الساعة الخامسة.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية.. حقيقة انسحاب مرشح من المرشحين الـ 32

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، حقيقة انسحاب مرشح من المرشحين الـ 32، داخل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن المرشحة هي إيمان الجنيدي، وتم رفض طلبها بعد فتح باب الطعون، لأنها لم تستكمل المدة القانونية في العضوية (5 سنوات) حيث مر على عضويتها 3 سنوات فقط، وهو مخالف للقانون، لذا تم الرفض.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وبدأت انتخابات نقابة الموسيقيين على عضوية مجلس النقابة، صباح اليوم الثلاثاء وذلك بعد فوز النقيب مصطفى كامل بالتزكية لفترة جديدة تمتد حتي عام 2027.

وتقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة 32 مرشحا؛ لاختيار 12 عضوا “أصحاب أعلى الأصوات”.

قائمة المرشحين بانتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتقدم للترشح على عضوية مجلس النقابة 32 عضوا، على رأسهم الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، على الشريعي، منصور هندي ، محمد عبدالله ، عادل شمس، خالد بيومي، علاء سلامة ، شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي، محمد السعيد عمر الخولي، خالد الغول، أيمن أمين، أسامة محمد حسن، حسام عزت، إيمان الجنيدي، رضا رجب، عامر العجيمي، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة.

مقرات التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، في نادى نقابة المهن التمثيلية - شارع البحر الأعظم - الجيزة، وبالمقرات الفرعية للنقابة في محافظات: (الإسكندرية: بنادى محافظة الإسكندرية - الشاطبى)؛ (الدقهلية: قاعة ميامى - بطلخا - المنصورة)؛ (طنطا، كفر الشيخ: بمقر النقابة بطنطا)؛ (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس: بمقر النقابة ببورسعيد)؛ (قنا، الأقصر، الغردقة: بمقر النقابة بالأقصر)؛ (دمنهور، المحلة، شبين الكوم، بنها، دمياط ،الشرقية، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان: فى مقار النقابات الفرعية).

جولتا الانتخابات والإعادة

وحدد مجلس نقابة المهن الموسيقية، يوم الثلاثاء 1 أغسطس للتصويت، على أن تكون الإعادة يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

تخفيض رسوم الترشح

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن مستجدات الأوضاع داخل النقابة بعد جلسة الحكم لصالح الفنان مصطفى كامل، بأحقيته بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وقال “أبو المجد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النقابة لم تعقد اجتماعات يوم الأحد 28 مايو، بسبب متابعة الجلسة التي تم الحكم فيها لصالح النقيب مصطفى كامل، في الثلاث قضايا التي تم إصدار بيان بها.

وأضاف أنه لم يكن هناك جدول أعمال للنقابة، وتم عقد اجتماع أسفر عن خفض رسوم الترشح للانتخابات نقابة المهن الموسيقية، إلى 3 آلاف جنيه رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و5 آلاف لمقعد النقيب العام.