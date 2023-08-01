انكسار الصهد.. مركز معلومات تغير المناخ يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هناك بداية تدريجية لانكسار قوة الطاقة الشمسية المصاحبة للحرارة "الصهد" لبداية تحرك الشمس الظاهرية ناحية الجنوب بعيد عن مدار السرطان، وذلك على الرغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة.

انتهاء فصل الصيف





وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه أقل من 7 أسابيع ينتهي الصيف فلكيا ورسمياً في مصر، ويتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي.



وتوقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ، قدوم خريف صاخب مراوغ ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر في أجواء ساخنة.

مرتفع العروض الوسطي



وكشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، والمتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، معلنا بذلك عن الانفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي نشهدها حاليا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وتسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.