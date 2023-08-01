ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات أمريكية مهمة

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بعد أن عوضت البيانات القوية نسبيا عن قطاعي التصنيع والبناء الأمريكيين انخفاض فرص العمل الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس للدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.412٪.

وفي حين قدم مسح معهد إدارة التوريد تقييما صعبا لظروف التصنيع في الولايات المتحدة، فإن ما يسمى بالبيانات الثابتة تشير إلى أن القطاع يتأرجح.

وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو أن إنتاج المصانع انتعش في الربع الثاني، منهيا انخفاضين فصليين متتاليين.

وفي الوقت نفسه، زاد الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بقوة الشهر الماضي وتم تعديل بيانات مايو إلى أعلى، مدعومة بالإنفاق في كل من مشاريع الإسكان الفردية والمتعددة الأسر، حسبما ذكرت وزارة التجارة.