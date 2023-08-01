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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

في أول يوم عمل.. نشاط مكثف للقائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي

الدكتور أحمد عكاوى
الدكتور أحمد عكاوى

 

استهل الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، أول أيام مهام منصبه الجديد بعقد مجموعة من اللقاءات مع عمداء كليات وقيادات الجهاز الاداري بالجامعة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات.

 

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادى، حرصه على استمرار العمل بكفاءة وفاعلية واتساقاً مع خطة الجامعة و مستهدفاتها.
 

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و أضاف عكاوي، بأن المتابعة الدقيقة و الزيارات الميدانية و الجولات التفقدية جزء من البرنامج اليومي لمتابعة تنفيذ المهام المختلفة وهو ما كان معمولا به خلال فترة رئاسة الدكتور عباس منصور و الدكتور يوسف غرباوي، مشيداً بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة،و مؤكداً سعيه لاستكمال مسيرة التطوير بالجامعة.
 

تضمنت لقاءات اليوم الأول اجتماع مع لجنة التغذية بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأمين عام الجامعة وعدد من مديرى العموم وأعضاء لجنة التغذيه بالمستشفيات الجامعية، وادارة المشتريات والشئؤن القانونية بالمستشفى الجامعى.
 

كما استقبل الدكتور كل من: النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عن مجلس الشيوخ والنائب مصطفى محمود مصطفى، عن مجلس النواب، للطالبة بتقديم المزيد في القطاع الطبي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قنا من خلال كلية الطب والمستشفيات الجامعية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار.

 

وأكد عكاوي، أن الملف الطبي يوليه اهمية خاصة والمستشفيات الجامعية تستقبل آلاف الحالات يوميا وفي تطور مستمر.
 

قنا جامعه جامعة جنوب الوادي القطاع الطبي المستشفيات الجامعية قيادات الجهاز الإداري عمداء كليات عكاوي

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