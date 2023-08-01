بالأسماء.. حركة تنقلات ضابط الشرطة في القليوبية

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية.

وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، نقل المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، والمقدم محمود إسماعيل إلى مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد مركز كفر شكر، والمقدم أحمد سامى قسم ثان بنها، والمقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها.

تجديد الثقة

كما تم تجديد الثقة في المقدم أمير الكومى مركز شبين القناطر، والمقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والمقدم احمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

كما تم نقل النقيب أحمد طلعت عدس معاون مباحث مركز الخانكة والنقيب مصطفي الشريف معاون قسم قليوب والنقيب مصطفي الديب معاون قسم ثان بنها و العميد محمد حرب مأمور لمركز شبين القناطر، والعميد عمرو منصور مأمور لقسم الخانكة، والعقيد هيثم حجازي مأمور لقسم أول شبرا الخيمة، والعقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر.

كما تم ترقية المقدم محمد النوتي وكيلا لإدارة مرور القليوبية، والمقدم محمد فتحى رئيس قسم التحريات.