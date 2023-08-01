بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بوجود مشاجرة بدائرة المركز.. بالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة ) طرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمون بدائرة المركز.. تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة "لهو الأطفال".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهما إعترفا بما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.