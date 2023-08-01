تحويل الدموع لفرحة.. أبرز ثمار اللقاء الجماهيري لمحافظ أسوان مع 25 مواطنا

تحويل الدموع إلى فرحة وسعادة ، وتحقيق الأحلام لتصبح واقع ملموس .. كانت هذه أبرز ثمار اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المواطنين ، والذى أستمع فيه المحافظ بمكتبه لأوجاع وآلام ومطالب وإحتياجات 25 مواطن ومواطنة ، مع توزيع الشوكولاته على الأطفال المرافقين لهم.

وهو اللقاء الذى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد قيام أصحاب المطالب بتسجيل أسباب طلباتهم بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمبنى المحافظة قبل اللقاء بأسبوع لدراسة هذه الطلبات من قبل المسئولين ، وإبداء الرأى القانونى والفنى والإنسانى لها.

اللقاء الجماهيرى

وشهد لقاء المواطنين الذى حضره مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية عرض العديد من المطالب على محافظ أسوان والتى كان معظمها حالات إنسانية ومرضية ، بالإضافة إلى المطالب الجماهيرية العامة.

وخلال اللقاء أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه ، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على الغارمات.

وكلف المحافظ مبادرة " الناس لبعضهم " بالتعاون مع الجمعية المصرية المتكاملة والجمعية الشرعية ، ومؤسسة العربى لصرف أجهزة كهربائية " ثلاجة - غسالة " لعدد 3 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن ، وكذا توفير ماكينة خياطة للمساعدة فى إعانة سيدة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، بالإضافة إلى قيام لجنة لعمل مقايسة لرفع كفاءة وتطوير وترميم عدد من المنازل.

الحالات الإنسانية

كما قام أشرف عطية بتسليم بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 جنيه و 500 جنيه لصرف السلع والمواد الغذائية المتنوعة من المجمعات الإستهلاكية للعديد من الحالات الإنسانية ، مع توزيع كرتونة المواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة.

ووجه المحافظ مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى لعدد من الحالات ، وإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة ، فضلاً عن قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتخصيص محل بالسويقات الجديدة لأحد الحالات ، بالإضافة إلى قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص 3 وحدات سكنية بحى السلام بعد المراجعة الدقيقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى للتأكد من أحقيتهم لهذه الوحدات.

فضلاً عن قيام مديرية الإسكان بإدراج أحد المنازل بقرية أدندان ضمن مشروع الإحلال والتجديد بنصر النوبة نتيجة لتعرضه لإندلاع حريق به ، علاوة على قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص .