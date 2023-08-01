عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأرقام.. نتائج التصويت الكاملة لمرشحي مجلس نقابة المهن الموسيقية

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

أقيمت اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بعد فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام بالتزكية.

وجاءت أرقام الاننتخابات، عدد الحضور 2009 ناخب، عدد الأصوات الصحيحة 2005 صوت، عدد الأصوات الباطلة 4 أصوات، وجاءت أصوات المرشحين كاملة وبالترتيب كالتالي: 

1- حلمي عبدالباقي 1887 صوت 

2- أحمد أبو المجد 1453 صوت 

3- محمد أبو اليزيد 1311 صوت

4- خالد بيومي 1244 صوت

5- أحمد العيسوي أبو مسلم 1200 صوت

6- نادية مصطفى 1185 صوت

7-منصور هندي 1169 صوت

8- د. محمد عبدالله 1135 صوت

9- محمد صبحي 1036 صوت

10- علاء سلامة. 1026 صوت

11- عاطف امام 978 صوت

12- علي الشريعي 857 صوت.

13- د. عاطف إمام 870 صوت

14- أيمن أمين 810 صوت

15- رضا رجب 695 صوت

16- د. عادل مصطفى 684 صوت

17- عمرو شيحة 632 صوت.

18- د. ديفيد جميعي 626 صوت

19- حمادة كحلة 623 صوت

20- محمد السعيد عمر الخولي 606

21- سعيد عثمان 597 صوت

22- حسام عزت 567 صوت السيد

23- خالد الغول 536 صوت

24- محمد المحلاوي 473 صوت

25- أيمن سالم 462 صوت

26- د. شريف حمدي 460 صوت.

27- أشرف السعداوي 446 صوت

28- د. أسامة حسن 400 صوت

29- عادل شمس 287 صوت.

30- رضا حنكش 279 صوت

31- مصطفى داغر 218 صوت

32- عامر العجيمي 191 صوت

نقابة المهن الموسيقية مجلس نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

موضوعات متعلقة

أيمن بهجت قمر ينشر صورة نادرة لـ ميمى جمال من مسرحية "مدرسة المشاغبين"

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها .. صور

اليوم ذكرى وفاة الراحل سعيد صالح.. وهذه حكايته مع حسن يوسف

حسن شاكوش يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.. الجمعة المقبل

آخرهم نجل حسن يوسف وشمس البارودي.. وفاة أبناء الفنانين حسرة توجع القلب

70 ألف متفرج أونلاين.. أكبر حضور جماهيري من أنحاء العالم لحفل كايروكي

بعد وفاة والده بأسبوع.. رحيل نجم مسلسل Euphoria عن عمر 25 عاما

بعد التبرع بعائدات مهرجان العلمين لحياة كريمة.. نقابة الموسيقيين تشكر الشركة المتحدة

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ