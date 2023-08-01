بالأرقام.. نتائج التصويت الكاملة لمرشحي مجلس نقابة المهن الموسيقية

أقيمت اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بعد فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام بالتزكية.

وجاءت أرقام الاننتخابات، عدد الحضور 2009 ناخب، عدد الأصوات الصحيحة 2005 صوت، عدد الأصوات الباطلة 4 أصوات، وجاءت أصوات المرشحين كاملة وبالترتيب كالتالي:



1- حلمي عبدالباقي 1887 صوت



2- أحمد أبو المجد 1453 صوت



3- محمد أبو اليزيد 1311 صوت

4- خالد بيومي 1244 صوت

5- أحمد العيسوي أبو مسلم 1200 صوت

6- نادية مصطفى 1185 صوت

7-منصور هندي 1169 صوت

8- د. محمد عبدالله 1135 صوت

9- محمد صبحي 1036 صوت

10- علاء سلامة. 1026 صوت

11- عاطف امام 978 صوت

12- علي الشريعي 857 صوت.

13- د. عاطف إمام 870 صوت

14- أيمن أمين 810 صوت

15- رضا رجب 695 صوت

16- د. عادل مصطفى 684 صوت

17- عمرو شيحة 632 صوت.

18- د. ديفيد جميعي 626 صوت

19- حمادة كحلة 623 صوت

20- محمد السعيد عمر الخولي 606

21- سعيد عثمان 597 صوت

22- حسام عزت 567 صوت السيد

23- خالد الغول 536 صوت

24- محمد المحلاوي 473 صوت

25- أيمن سالم 462 صوت

26- د. شريف حمدي 460 صوت.

27- أشرف السعداوي 446 صوت

28- د. أسامة حسن 400 صوت

29- عادل شمس 287 صوت.

30- رضا حنكش 279 صوت

31- مصطفى داغر 218 صوت

32- عامر العجيمي 191 صوت