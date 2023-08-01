عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: أحداث عين الحلوة صورة لما يحدث في المخيمات الفلسطينية بلبنان

الدكتور ياسر ثابت
الدكتور ياسر ثابت كاتب صحفي

قال الدكتور ياسر ثابت كاتب صحفي، إن ما يحدث في مخيم عين الحلوة بلبنان صورة لما يحدث داخل المخيمات الفلسطينية، ولكن عين الحلوة يأخذ أهمية بالغة الأهمية لأنه أكبر حجما، مشددًا على أهمية عدم الاكتفاء بالخدمات القليلة والشحيحة التي تقدمها الأونروا في الوقت الحالي، حيث يكاد المخيم ينذر بانفجار هائل في المخيم ويمتد إلى لبنان بأكمله.

 

وأضاف "ثابت"، في لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن مساحة المخيم كيلو متر مربع واحد، ويضم ما يصل إلى 120 ألف وربما 130 ألف نسمة، مشددًا على أن هذا التكدس يشبه ما يُقال إنه مجتمع متماسك لكنه أمنيا غير ممسوك.

 

وتابع: "هناك انفلات أمني ومشكلات كبيرة تمتد داخل مخيم عين الحلوة بالإضافة إلى المخيمات الفلسطينية الأحد عشر الأخرى في لبنان، وهناك نقص في الخدمات والتحزب الضيق لجماعات وفصائل وقوى بعضها متشدد ومتطرف، ومنها ما هو ضالع فيما يحدث بالمخيم".

 

وأكد، أن كل هذه الصورة تؤكد الحاجة إلى ما يشبه الجراحة العاجلة لمواجهة المشكلات القانونية والإنسانية والأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، لافتًا إلى أن هذه المخيمات تنقصها الكثير من الأمور وفي نفس الوقت هناك من يمتلك السلاح ويقاتل، وبحسب ما ذكرته التقارير أن الأحداث بدأت من عملية ثأر من شخص لأخيه ثم انطلقت العمليات ودخلت الجماعات المتطرفة والأكمنة المحكمة التي أدت إلى مقتل قائد قوات الأمن في المخيمات الفلسطينية. 
 

مخيم عين الحلوة الدكتور ياسر ثابت برنامج مطروح للنقاش إيمان الحويزي انفلات امني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ