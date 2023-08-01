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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيانات واعدة.. بشري سارة من الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

جيروم باول
جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول لكن هناك تقدم كبير والبيانات الأخيرة واعدة.

وأوضح باول، أنه “يجب أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي حذرا وصبورا وحازما”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة في مرحلة يوجد فيها بعض مخاطر الإفراط في التشدد المالي”.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي، إنه ربما كان سيصوت على مضض لرفع سعر الفائدة في يوليو، مضيفا أنه “إذا تقدم الاقتصاد كما أتوقع سيكون من المفيد عدم رفع سعر الفائدة في سبتمبر”.

وأضاف باول: “لا يزال هناك زخم كبير في الاقتصاد والبيانات تتفق مع التباطؤ المنظم”.

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كما توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ارتفاع البطالة مع انخفاض التضخم.

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