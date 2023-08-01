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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنجي أنور: مصر مازالت ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم

انجي أنور
انجي أنور

قالت الإعلامية انجي أنور، إن مصر واحدة من 3 دول عربية، جاءت ضمن قائمة أرخص 10 بلدان في تكلفة المعيشة، وذلك وفقًا لموقع «numbeo».

وأضافت انجي أنور، خلال تقديمها لبرنامج “مصر جديدة”، المذاع عبر فضائية “ETC”، مساء الثلاثاء، أن تلك الدراسة مهمة وتبعث بالأمل، معقبة: «تؤكد إننا لسه بخير.. وتؤكد إن مصر لسه خيار مهم من الوجهات السياحية لدول العالم».

 

وأشارت إلى أن الزائر بإمكانه الاستمتاع بالسياحة الدينية أو الترفيهية أو العلاجية أو زيارة المعالم الأثرية، بتكاليف قليلة في مصر، موضحة أن موقع «numbeo» عالمي ومتخصص في حساب تكلفة المعيشة في مدن وبلدان العالم.

 

وذكرت أن المؤشر الذي يعتمد عليه الموقع، يتخذ نيويورك أساسا لهذا القياس بما يعادل 100 نقطة، مضيفة: «لو كان المؤشر لأي دولة أو مدينة يشير لـ120 نقطة، فهذا يعني إنها أغلى من نيويورك بـ20%، وإذا كان المؤشر وصل لـ80 نقطة فده بيعني إنها أرخص من نيويورك بـ20%».

 

ولفتت إلى أن باكستان احتلت المركز الأول بـ17.6 نقطة، تليها مصر بـ21.7 نقطة، أما ليبيا فقد احتلت المركز الخامس بـ23.9 نقطة، وسوريا في المركز السادس بـ25.2 نقطة.

 

وأوضحت أن المؤشر يقيس تكاليف الحياة، التي تتضمن قيمة الإيجار وأسعار السلع غيرها، متابعة : «العيشة في مصر أرخص من نيويورك بنسبة تقترب من الـ80%، وده بحسابات الأرقام اللي تتدفع في الإيجارات، وأسعار المواد الغذائية تحديدًا، يعني الباحث بينزل يعمل معايشة في كل مدينة محل الدراسة، ويسكن ويأكل ويشرب ويعيش يوم عادي زي أي مواطن في المدينة دي، وبعدين يحط الأرقام بشكل علمي».

 

مصر في المركز الثاني عالمياً، كأرخص دول العالم

وكشف تقرير حديث من موقع «Numbeo»، أن مصر في المركز الثاني عالمياً، كأرخص دول العالم للعيش بها، مع وقوع مدينتي الإسكندرية، والجيزة في المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً على التوالي.
 

انجي انور مصر أرخص 10 بلدان Numbeo السياحة المعالم الأثرية

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