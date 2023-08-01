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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تيار السحب (rip current) الذي وصفته بـ القاتل المجهول، قائلة إن تيارات السحب هى سبب من الأسباب الرئيسية لحالات الغرق التى تحدث وذلك نتيجة لعدم معرفة الناس بها.

قالت هيئة الأرصاد إن تيار السحب عبارة عن تيار مائي شديد يتحرك بسرعة كبيرة ف اتجاه البحر يتراوح سرعته بين (0.5 : 2.5) متر فى الثانية (أسرع من أى سباح أوليمبى).

وأوضحت هيئة الأرصاد أن تيار السحب يبدأ من عمق متر تقريبا ويحدث فى معظم الشواطئ الرملية التى بها أمواج مرتفعة، حيث أن المياه التى تتدفق مع الأمواج تحتاج لأن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أى قناه رملية (تكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر) ويأخذ تيار السحب أى شيء فى طريقه ويسحبه داخل البحر.

الأرصاد توضح كيفية التعرف على تيارات السحب:

قالت هيئة الأرصاد أن الماء قد يظهر أهدأ أو بدون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة، بمعنى لا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب، ويمكن أن تحدث في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة.

وتابعت الأرصاد: أحيانا يظهر الماء معكرا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة، وتظهر المياه بلون أغمق مما حولها فى أغلب الأحيان.

كما قد يظهر الزبد المتكون على سطحه بكثافة عن المناطق المحيطة به.

ملاحظة مهمة:

 وجود منطقة ليس بها أمواج على الرغم أن ما يحيط بها أمواج عن اليمين واليسار نعلم بذلك أن هذه منطقة سحب.

الآن وقد عرفنا ما هو تيار السحب وكيف نتعرف عليه بالعين المجردة.

ماذا نفعل لو وقعنا فى منطقة سحب؟

يجب أن نهدأ تمام، كما يجب أيضا عدم السباحة باتجاه الشاطئ؛ لأن ذلك سوف يستنفذ كامل طاقتك ومع أول موجة هينفذ قدرتك على المقاومة وهيحدث الغرق.

فما هو الحل ؟؟؟

نصحت هيئة الأرصاد بـ السباحة بشكل موازي مع الشاطئ حتى تستطيع أن تخرج من منطقة السحب وبعد ذلك تستطيع أن تسبح مع الأمواج باتجاه الشاطئ.

الأرصاد rip current القاتل المجهول تيار السحب هيئة الأرصاد

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