مجانا.. قافلة بيطرية لفحص وعلاج الحيوانات بكفر الشيخ

نظمت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية بقرية المرازقة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور بسيونى هلهل، عميد الكلية، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، ودكتورة شيرين القسط، ودكتورة هند حامد، ودكتورة سماح صابر، طبيبات إدارة الرعاية بالمديرية، ودكتور ابراهيم بنات، والأطباء والمعاونين المشاركين بالقافلة.

وأجرى الأطباء أساتذة الجامعة، الكشف الطبى وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، منهم 76 حالة باطنة وتناسليات و450 قطعان أغنام و220 من الدواجن.

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