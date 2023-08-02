فرمان كولر | قرار عاجل من الأهلي بشأن نجم الفريق

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسئولي النادي الأهلي حسموا ملف تجديد عقد محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "نادي الأهلي نجح في التوصل إلى اتفاق مع محمود متولي مدافع الفريق على تمديد عقده حتى عام 2026، على أن يجري الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وتابع:" النادي الأهلي قام بالتجديد لمحمود متولي مدافع الفريق الأحمر بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وتم الاتفاق على تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2026".