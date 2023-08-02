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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ 2014.. الخارجية الإسرائيلية تدعو للعمل على إعادة أسرى الاحتلال من غزة

الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية تدعو للعمل على إعادة الأسرى

دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ عام 2014.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، إنه وعلى مدار تسع سنوات احتجزت حماس الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إنهاء هذه "المهزلة الإنسانية" وإعادتهما إلى عائلاتيهما.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن هذا المطلب هو واجب ديني وأخلاقي.

كما دعت الخارجية إلى العمل على إطلاق سراح الإسرائيليين أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين تم احتجازهما أيضًا في غزة.

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