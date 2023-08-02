تفاصيل حفل بهاء سلطان وكارول سماحة في مدينة العلمين

يستعد كل من الفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين يوم 10 أغسطس القادم ، ضمن حفلات مهرجان العلمين .

وكشفت الجهه المنظمة عن أسعار الحفل ، حيث يبلغ سعر تذكرة الفئة الأولي 65 الف جنية لعشرة أفراد ، بينما سيكون سعر الفئة الثانية 20 الف جنية لطاولة تكفي لاربعة افراد ، كما يكون تذاكر فئة ال 600 جنية وال 350 جنيه واخيرا فئة ال 300 جنيه .

وطرحت شركة روتانا للإنتاج الموسيقي أغنية جديدة لـ المطرب بهاء سلطان بعنوان بثانية ولع، وذلك تزامنًا مع موسم صيف 2023.

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو لـ أغنية بثانية ولع الجو ولع للمطرب بهاء سلطان، إذ علقت: جديد النجم بهاء سلطان، بثانية ولع، الجو مولع، كلمات باسم عادل، ألحان محمد يحيى.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة، التي تحمل اسم الجو ولع، عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

أحدث أغاني بهاء سلطان

طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة تحمل اسم «كدابة» ضمن ألبوم سيجارة، والذي يعتبر أحدث تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

أغنية كدابة لـ بهاء سلطان، وكلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أمير محروس، التسجيل والميكس والماستر بأستوديو إم ساوند.