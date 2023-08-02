عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات دورية لصيانة وتطهير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

رئيس مياة المنيا
رئيس مياة المنيا

تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا محطة مياه بني مزار القديمة بطاقة ٦٠ل/ث والتي من المقرر تنفيذ أعمال تأهيل ورفع قدرة للمحطة لتساهم في زيادة كمية المياه المنتجة وتغذية القري التي تعاني من ضعف المياه على مستوى المركز.

صوت ملائكي تطمئن له النفوس.. رضا ابن المنيا يضاهي عمالقة القراء والمبتهلين

للسيولة المرورية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز المنيا

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين .


واكد على عمل الصيانة الدورية اللازمة للمحطات وذلك لضمان استدامة وجودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية.

وفى ذات السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال التطهير الدوري لشبكة الصرف الصحي بشارع طريق الدلايلة بحي شرق المدينة والتأكد من سلامة مواسير الصرف ، إلى جانب استكمال أعمال سحب المياه بالإدارة الزراعية حي شمال المدينة والناتج عن وجود تسريب مع اتخاذ اللازم وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الصرف الصحى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع الإشغالات رفع كفاءة البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدءًا من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

موضوعات متعلقة

صوت ملائكي تطمئن له النفوس.. رضا ابن المنيا يضاهي عمالقة القراء والمبتهلين

ترشيحاتنا

موسكو: اجتماعات زيلينسكي بشأن السلام هي محاولات لتشكيل تحالف ضد روسيا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

صادرات مصر من السجائر والتبغ تتجاوز 35 مليون دولار في 4 أشهر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ