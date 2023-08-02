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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. قرى ملوى بالمنيا تستعد للبدء في تشغيل المجمعات الخدمية

مجمع الخدمات بالمنيا
مجمع الخدمات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المتابعة الميدانية للتأكد من استلام الأثاث بالمجمعات الخدمية وذلك لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عددا من المجمعات الخدمية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمجلس قروى« تونا الجبل ـ تندة ـ دروة» وذلك للوقوف على التجهيزات التى تتم حالياً داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى المركز، وذلك بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع .

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واضاف ان المجمعات الخدمية تحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجى للتيسير على المواطنين .

أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة رئيس جامعة المنيا

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