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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من هم المتهمون بالتآمر مع ترامب في إلغاء نتائج انتخابات 2020 ؟

صدى البلد

كشفت لائحة الاتهام الجديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  والتي تتعلق بمحاولته التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أنه "جند متآمرين لمساعدته في جهوده الإجرامية".

 

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فكما هو شائع، يتم حجب هوياتهم لأنه لم يتم توجيه تهم إليهم بارتكاب أي جرائم. 

 

ومع ذلك، حددت "سي إن إن" 5 من المتآمرين الستة بناءً على الاقتباسات في لائحة الاتهام وسياق آخر، وهم محامي ترامب السابق رودي جولياني، ومحامي ترامب السابق جون إيستمان، والمحامي أيضًا سيدني باول، والمسؤول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك، والمحامي المؤيد لترامب كينيث تشيسبرو.

 

فيما لم تكن هوية المتآمر السادس غير واضحة، لكن لائحة الاتهام تقول إنه "مستشار سياسي ساعد في تنفيذ خطة لتقديم قوائم مزورة للناخبين الرئاسيين لعرقلة إجراءات التصديق".

 

يذكر أن  هيئة المحلفين وجهت، في وقت سابق، لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق بـ"محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها".

 

وجاءت لائحة الاتهام على خلفية التحقيق الذي يجريه المدعى الخاص جاك سميث بشأن الجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وفقًا لوثيقة المحكمة.

 

واشتملت لائحة الاتهام على 4 تهم منفصلة تزعم أن ترامب "دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات".

 

وقال مصدران لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن ترامب أبُلغ بتوجيه الاتهام إليه.

 

وأعلنت وزارة العدل أنه تم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، غدًا الخميس.

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