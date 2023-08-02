عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفلات السعودية والعلمين.. رامي صبري وأحمد سعد فى الكويت

أحمد سعد ورامي صبري
أحمد سعد ورامي صبري

يستعد كل من المطرب أحمد سعد ورامي صبري لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن حفلات الصيف بالكويت.
 

الحفل يقام يوم 22 من شهر سبتمبر القادم، ومن المفترض أن يقدم الثنائى مجموعة مختلفة من أشهر أغانيهم الجديدة والقديمة.

ومن المفترض أن يشارك الثنائى فى هذا الحفل المطرب السعودي بدر الشعيبي.
 

أخر حفلات أحمد سعد

وأحيا أحمد سعد حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر يوليو الماضي ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الالاف من جمهوره هناك.

وقدم سعد خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

 

تعليق أحمد سعد على حفل العملين 

نشر الفنان أحمد سعد فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.



أخر حفلات رامي صبري

وأحيا رامي صبري الجمعة الماضية حفل غنائى ضخم فى السعودية بمشاركة المطربة روبي، وقدم رامي صبري خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر اغانيه بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.

 

أحدث أغاني رامي صبري

وطرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كعبك علي” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

كعبك علي، كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمودي.

 

رامي صبري أحمد سعد حفلات الصيف بالكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

كبير| ميدو يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد أزمة صفع الشيبي

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في السعودية| اعرف أسعار التذاكر

أخبار الفن.. 32 مرشحا لانتخابات الموسيقيين.. ورحيل نجم مسلسل Euphoria عن عمر 25 عاما

من داخل المقر.. الاستعدادات النهائية قبل بدء انتخابات الموسيقيين

32 مرشحا.. انتخابات الموسيقيين اليوم على عضوية مجلس النقابة| اعرف القائمة الكاملة

الإثنين القادم.. أبطال البطة الصفرا يحتلفون بالعرض الأول للفيلم

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لعمرو محمد على .. إلهام شاهين تهرب من الكاميرات فى افتتاح مهرجان المسرح

تعرف على حفلات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين

أحمد الروبي ينتهى من تصوير أرقص جامد .. والطرح قريبا

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ