بعد حفلات السعودية والعلمين.. رامي صبري وأحمد سعد فى الكويت

يستعد كل من المطرب أحمد سعد ورامي صبري لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن حفلات الصيف بالكويت.



الحفل يقام يوم 22 من شهر سبتمبر القادم، ومن المفترض أن يقدم الثنائى مجموعة مختلفة من أشهر أغانيهم الجديدة والقديمة.



ومن المفترض أن يشارك الثنائى فى هذا الحفل المطرب السعودي بدر الشعيبي.



أخر حفلات أحمد سعد

وأحيا أحمد سعد حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر يوليو الماضي ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الالاف من جمهوره هناك.



وقدم سعد خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

تعليق أحمد سعد على حفل العملين

نشر الفنان أحمد سعد فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.





أخر حفلات رامي صبري

وأحيا رامي صبري الجمعة الماضية حفل غنائى ضخم فى السعودية بمشاركة المطربة روبي، وقدم رامي صبري خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر اغانيه بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.





أحدث أغاني رامي صبري

وطرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كعبك علي” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

كعبك علي، كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمودي.