عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء اختبارات القبول لفنون أداء الطفل التابعة لنقابة المهن التمثيلية

صدى البلد

انتهت اللجنة الخاصة بإختبارات قبول الأطفال المتقدمين في أكاديمية First Step لفنون أداء الطفل التابعة لنقابة المهن التمثيلية من اختيار الأطفال المشاركين في الورشة والتي تقدم فيها حوالي 500 طفل علي مدار يومين؛ وتم اختيار عدد منهم من قبل اللجنة علي أن تقام لهم الورشة خلال أسابيع قليلة.

كمال أبو رية والدها.. تفاصيل مسلسل «نعمة الأفوكاتو» لـ مي عمر

أخبار الفن| 25 أغسطس موعد عرض مسلسل «سفاح الجيزة».. نفاد تذاكر حفل ويجز في برلين قبل شهرين

وأقيمت لجنة الاختبارات داخل مسرح نقابة المهن التمثيلية بشارع القصر العيني؛ وسط حضور الأطفال المتقدمين؛ وأمام اللجنة التي تضم كل من المخرجة منار زين مدربة التمثيل وكاستينج دايركتور؛ والفنان مصطفي عبدالسلام؛ والفنانة هالة مرزوق مدربة تمثيل ورشة الإنجليزي؛ ومحمد فاروق ممثل مدرب تمثيل ورشة العربي؛ والممثلة القديرة عزة لبيب مدير المسرح القومي للطفل سابقا.

 

وأقيمت الاختبارات تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ حيث أكدت الدكتورة منار زين أحد أعضاء الورشة؛ في تصريحاته صحفية لها اليوم الأربعاء علي أن الورشة مدتها للأطفال الذين تم اختيارهم هي شهر ونصف بعد أن تقدم حوالي 500 طفل؛ مؤكدة أنه عقب انتهاء الورشة تمنح النقابة الأطفال من خريجي الورشة المتميزين علي كارنيه نقابة المهن التمثيلية.

اختبارات القبول أختيار اخبار الفن الافوكاتو الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

احذر.. التحرش في هذه الأماكن يعرضك للحبس 5 سنوات

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

الزمالك يرغب في ضم هذا اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

ترشيحاتنا

الأهلي يطالب كهربا بسداد غرامة الزمالك ومخطط آخر للاعب

قتل ابنه بنوع مخدّر خطير في كفر الزيات | وقرار عاجل من النيابة

خناقة ستات.. مصير مؤلم لشاب تصادف مروره وسط معركة بالحجارة والزجاج في الوراق

أمريكا تفتح تحقيقًا بعد اختراق صيني لوزارتي الخارجية والتجارة

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

انفراجة.. زيلينسكي يعلن موعد عقد "قمة السلام" العالمية بشأن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. احذر غسيل الفواكه والخضراوات بهذه الطريقة

بالأسود الجريء.. مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة شبابية

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ