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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معايا طول الليل.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الثالثة هذا العام

أحمد بتشان
أحمد بتشان

طرح المطرب الشاب أحمد بتشان أغنية جديدة بعنوان معايا طول الليل، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لنجوم ريكورد عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع وسام عبد المنعم.
 

أغاني أحمد بتشان

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة لبتشان خلال هذا العام بعد طرح أغنية هقول وأسمع وأنا جيت التى تم طرحها في شهر مارس الماضي.
 

أغنية أنا جيت 

ودخلت أغنية الفنان أحمد بتشان، بعنوان "أنا جيت" قائمة الترند بموقع "يوتيوب"، بجانب حصولها على إشادة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال يوم من طرحها تجاوزت مشاهداتها 200 ألف مشاهدة.

أغنية أحمد بتشان من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع موسيقى إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاى واى.

ومنذ أيام طرح أحمد بتشان أغنية بعنوان «هقول وإسمع»، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، واشراف عام ياسر خليل، ودخلت الأغنية ضمن قائمة الـ 100 أغنية الأكثر استماعاً.

كان أحمد بتشان طرح مؤخرًا أغنية «ماجاش منك» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدى.

واستطاع «بتشان» أن يحقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، ومشاركته في أكثر من حدث فني مثل مشاركته بالغناء في حفل ضخم بالسعودية مع النجمين رامي جمال وهيثم شاكر، كما طرح اغنية أخرى بعنوان «عالهادي» من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان.

أعمال أحمد بتشان 

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصوير أكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

أحمد بتشان المطرب الشاب أحمد بتشان معايا طول الليل

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