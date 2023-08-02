أحمد موسى: الإعلام الأمريكي يصف مطلق النار بمجلس الشيوخ بالمختل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أنباء عن إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، وأنه تم إخلاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الشرطة طالبت من جميع المتواجدين، بالوقوف في أماكن حماية.

ولفت إلى أن، هناك تهديد أمني كبير، بمجلس الشيوخ، وأن منطقة مجلس الشيوخ، بـ واشنطن، بها مشكلات أمنية.

وتابع :" الإعلام الأمريكي يقول أن من أطلق النار شخص مختل، وأن الإعلام الأمريكي صنف الحادث قبل العثور على المتهم في الواقعة".

وأوضح أحمد موسى، أنه بعد قليل سيتم الإعلان عن مقتل هذا الشخص، بعد أن تم تصنيفه بـ المختل.