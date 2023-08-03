50 فكرة جديدة.. مبادرة بنفكر لبلدنا حلقة وصل لموارد النقد الأجنبى |تفاصيل

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء مبادرة بنفكر لبلدنا، عبر منتدى السياسات العامة التابع للمركز، وبالتعاون مع “اليونيسيف”، وبمشاركة نحو 150 خبيرا متخصصا، ويتم ذلك من خلال تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة فى 5 محاور رئيسية هي : (تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وتعزيز إيرادات قناة السويس)، مما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

مبادرة بنفكر لبلدنا

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مبادرة بنفكر لبلدنا تستهدف نشر الوعي المجتمعي بشأن القضايا المطروحة، وإيجاد نوع من التوافق وتعزيز الحوار بين أصحاب المصالح ومختلف الأطراف المعنية بشأن التوصيات المقترحة من خلال المبادرة، عن طريق الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والسياسات العامة والتسويق الإعلامى للتوصيات المطروحة.

وأشار رئيس المركز إلى أنه تم عقد الحفل الافتتاحي للمبادرة، بحضور ممثلين عن جهات حكومية والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية.

وتضمن الحفل عقد حلقتين نقاشيتين بمشاركة خبراء أكاديميين وتنفيذيين، على رأسهم السيدة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور خالد عبد الحليم، مدرس السياسات الحضرية بالجامعة الأمريكية، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة المستقبل، والدكتور هشام شفيق، محاضر الاقتصاد السياسي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مستشار السياسات العامة بهيئة المعونة الألمانية GIZ، والدكتورة سهام فاروق، المدير التنفيذي لوحدة المالية العامة بوزارة المالية، والدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من المشاركين بالمبادرة.

ويشارك في المبادرة أكثر من 150 خبيرا متخصصا من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة، إلى جانب 21 جهة ووزارة ومركزا بحثيا، من خلال 41 فريقا بحثيا و40 مشاركة فردية للخبراء، وتشهد المبادرة لأول مرة مشاركة طلاب الجامعات، من خلال برنامج التدريب الصيفي لمدة ثلاثة أشهر في موضوعات المبادرة، تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

إدماج المجتمع البحثي

وتعد مبادرة "بنفكر لبلدنا" هي أحدث فعاليات منتدى السياسات العامة، الذي تم تدشينه في يوليو 2021، وذلك لإتاحة مساحة تشاركية لإدماج المجتمع البحثي في عملية صنع السياسات العامة، لا سيما في ضوء مستهدفات المنتدى ليكون حلقة وصل بين الباحثين ومتخذ القرار؛ من أجل تقديم رؤية متكاملة في العديد من الموضوعات ذات الأولوية المرتبطة بالسياسات العامة للدولة.

وتتضمن المبادرة مسارين للمشاركات أولهما مشاركات الخبراء، من خلال كتابة أوراق السياسات وتقديم 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسجيل المدونات الصوتية، والمسار الثاني مخصص لضمان مشاركة فعالة للطلبة، فخلال سبعة أسابيع يتلقى الطلبة تدريبا مكثفا يهدف إلى تعزيز قدراتهم البحثية والفكرية والحوارية، ليشاركوا في نشر أوراق السياسات على غرار الخبراء.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى شهد إطلاق عدد من الفعاليات السابقة التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع البحثي في عملية دعم اتخاذ القرار، أولاها إطلاق المسابقة البحثية الأولي لكتابة أوراق السياسات "شبابنا يدعم قرارنا"، التي أسفر عنها صدور 7 أوراق سياسات بمشاركة 21 فريقا بحثيا و59 خبيرا أكاديميا وتنفيذيا.

وجاءت ثاني الفعاليات لاستشراف المستقبل من خلال إطلاق مختبرات المستقبل، ليناقش المختبر الأول (استشراف مستقبل انعكاسات تطبيق Chat-GPT)، والتي أتاحت مساحة للتجربة وإحياء الأفكار المبتكرة والإبداعية؛ عبر ورش عمل تفاعلية بين مجموعات من المشاركين.

أما الفعالية الثالثة، فهي إطلاق مناظرات منتدى السياسات العامة، التي تهدف صقل مهارات الشباب النقدية والحوارية، واختتم التدريب التفاعلي بعقد مسابقة مناظرة ختامية مُحكمة بين الفرق المشاركة حول الموضوعات المطروحة، حيث تمت مناقشة أربع قضايا هامة وهى (قانون الوصاية – الإيجار القديم – تخفيض قيمة العملة – دعم الوقود)، بمشاركة أكثر من 10 جامعات ومؤسسات مختلفة.

تقديم برامج تدريبية

أما الفعالية الرابعة، فقد ارتكزت على تقديم برامج تدريبية متخصصة فى كتابة أوراق السياسات لعدة جهات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تقديم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للمشاركين في مبادرة "شباب من أجل التنمية" على كتابة أوراق السياسات وفهم بيئة صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة وكتابة ورقة سياسات قابلة للتنفيذ. وجاءت آخر الفعاليات من خلال إطلاق مجلة "بره الصندوق"، لتمثل مساحة فكرية متنوعة مبتكرة للشباب بقلم الشباب، وذلك لمناقشة أفكار سياسية واقتصادية واجتماعية وأدبية.

ومن المخطط أن يستمر منتدى السياسات العامة فى إطلاق المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية دوره كمركز فكر تابع لمجلس الوزراء فى إشراك مختلف فئات المجتمع وخاصة المجتمع البحثى والشباب فى صنع السياسات العامة.

من جانبه قال عماد حمدي باحث اقتصاد سياسي، إن تجربة إطلاق مبادرة لنفكر لبلدنا هي فكرة مميزة؛ لأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال منتدى السياسية يمنح فرصة عظيمة للشباب الباحثين والمراكز البحثية للمشاركة في صناعة اقتصاد أكثر تنافسية وهو المحور الأساسي لمبادرة لنفكر لبلدنا.

وأضاف حمدي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة شملت عددا كبيرا من طلاب الجامعات تحت إشراف عدد كبير من الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف طرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذي القرار.

فيما أكد مصطفى عناني الباحث الاقتصادي بذل الدولة المصرية كافة جهودها وخاصة مركز المعلومات، مشيرا إلى أن المبادرة شجعت عدد كبير من الشباب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بمشاركة أفكارهم في صناعة السياسات العامة.

وأضاف عناني - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشباب المصري الواعد لديه الكثير من الأفكار التي قد تساعد في تحسين الاوضاع داخل الدولة؛ ولكن مع ضعف قنوات التواصل يصعب مشاركه الشباب، وبفضل اطلاق مبادرة بنفكر لبلدنا التي سوف تسهم في مشاركة الشباب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صناعة السياسات العامة.