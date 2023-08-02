وضع شرطًا للسيدات قبل الحضور| وزير الاتصالات السابق يعلن موعد عزاء حفيدته

أعلن هاني محمود، وزير الاتصالات السابق، موعد عزاء حفيدته فريدة عثمان.

وكتب وزير الاتصالات من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" تتقبل أسرة فريدة أحمد عثمان العزاء، يوم السبت 5 أغسطس بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق للرجال والسيدات.

وأضاف وزير الاتصالات الأسبق: بناءً على طلب بنتي دينا والدة فريدة، برجاء السيدات عدم لبس اللون الأسود في العزاء ويفضل اللون الأبيض.

الطفلة فريدة عثمان حفيدة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، توفيت أمس، وذلك إثر تعرضها لحادث أليم على طريق الساحل الشمالي في 19 من يوليو الماضي.