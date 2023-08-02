3 نصائح للزمالك للفوز على النصر السعودي.. ناقد رياضي يوضحها|فيديو

استعرض محسن لملوم، الناقد الرياضي، نقاط القوة في فريق النصر السعودي قبل مواجهة الزمالك بالبطولة العربية.



وأوضح لملوم خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي لمناقشة وتحليل فرص الزمالك في البطولة العربية وتطورات الكرة السعودية، أن نادي النصر احتل المرتبة الثانية بترتيب الدوري السعودي المنصرم، كما جاء تاليسكا في ترتيب ثاني الهدافين بالدوري السعودي.



وأشار إلى أنه يجب على فريق الزمالك إغلاق المساحات والتركيز الدفاعي فضلا عن ضرورة تسجيل الأهداف مبكرا، قائلا: «متديش فرص لساديو ماني وكريستيانو وتاليسكا يستعرضوا عليك بكرة.. لو سجل النصر هدفين في أول المباراة سيكون الزمالك في كارثة».



ومن جانبه، قال أحمد جلال، الناقد الرياضي، إن الزمالك يشارك في البطولة العربية باعتباره بطلا للدوري المصري.



وأكد أحمد جلال، ضرورة زراعة الروح المعنوية، وعلى الجهاز المعاون صنع الروح المعنوية دون بث الضغوط على اللاعبين.



وتوقع استمرار محمد صبحي في حراسة عرين مرمى الزمالك غدا، لا سيما مع عدم اقتناع أوسوريو مدرب الزمالك بطريقة لعب محمد عواد الذي قد يرحل عن الفريق.

