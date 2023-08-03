انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

انخفضت الأسهم الأوروبية مساء أمس، الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 يوليو ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.
وخفضت فيتش أول أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وأدى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.
كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في تسعة أسابيع، مما يعكس قلق المستثمرين.