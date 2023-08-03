انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

انخفضت الأسهم الأوروبية مساء أمس، الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل ‏تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على ‏مخاطر بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.‏

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 ‏يوليو ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.‏

وخفضت فيتش أول أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من ‏AAA‏ إلى ‏AA‏+ ‏وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار ‏مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.‏

وأدى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى اضطراب أسواق الأسهم ‏العالمية وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.‏

كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في ‏تسعة أسابيع، مما يعكس قلق المستثمرين.‏