عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

أرشيفية
أرشيفية

انخفضت الأسهم الأوروبية مساء أمس، الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل ‏تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على ‏مخاطر بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.‏

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 ‏يوليو ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.‏

وخفضت فيتش أول أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من ‏AAA‏ إلى ‏AA‏+ ‏وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار ‏مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.‏

عكس التوقعات.. ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد قرار وكالة "فيتش"

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأمريكي

وأدى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى اضطراب أسواق الأسهم ‏العالمية وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.‏

كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في ‏تسعة أسابيع، مما يعكس قلق المستثمرين.‏

الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا وكالة فيتش تصنيف وكالة فيتش وكالة فيتش الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

بعد تصاعد أزمته مع محمد الشيبي.. شاهد|أول رد فعل من حسين الشحات

موضوعات متعلقة

عكس التوقعات.. ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد قرار وكالة "فيتش"

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأمريكي

ترشيحاتنا

انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

أمطار ورياح مثيرة للرمال| الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الساعات المقبلة

دعاء الشفاء للمريض بظهر الغيب.. أدركه بـ 20 كلمة جامعة شافية

القبض على المتهم بقتل شاب بالرصاص في الصف

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصدر بالكهرباء يتوقع موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ