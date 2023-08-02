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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأمريكي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعتبرت المتحدثه باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، اعتبرت قرار وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني أنه مخالف للواقع.

 

وقالت المتحدثه باسم البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حققت أفضل تعاف للاقتصاد الأمريكي.

 

وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أنها خفضت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة الأمريكية طويل الأجل إلى +AA.


وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، خفضت فيتش تصنيف ديون الولايات المتحدة طويلة الأجل إلى AA+ من AAA.

 

وأشارت إلى "التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، فضلا عن تزايد عبء الدين العام.

 

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن معارضتها الشديدة قرار "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

 

وحسب "رويترز"، قالت يلين في بيان صادر عنها "أنا لا أوافق بشدة على قرار وكالة فيتش للتصنيف"، مضيفة أن التغيير المعلن "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة" مع التأكيد على أن سندات الخزانة تظل "الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم".

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