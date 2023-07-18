عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة فيتش تؤكد تصنيف البحرين عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

البحرين
البحرين

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، تصنيف اقتصاد البحرين عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش في تقريرها، إن أبرز النقاط التي رفعت من تصنيف البحرين الإئتماني هي الدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية حتى بالنسبة للمتوسطات عند "BBB".

وأشار التقرير إلى  أن التصنيف تأثر بعدة مشكلات في اقتصاد البحرين وهم وضع المالية العامة الضعيفة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية.

وذكر التقرير أنه تم شحذ التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة في أواخر عام 2018 من خلال برنامج التوازن المالي (FBP) ، الذي تم تحديثه بتدابير إضافية في أواخر عام 2021 وترجمته إلى ميزانية 2023-2024.

وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة المعدلة من وكالة "فيتش" إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 5.9% في عام 2022.

وحسب التقرير، ستزيد الإيرادات على الرغم من تقلص عائدات النفط بنحو 3% في ظل افتراض سعر نفط برنت عند 80 دولارًا للبرميل في عام 2023.

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين بالقاهرة

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

البحرين وكالة فيتش للتصنيف الائتماني دول مجلس التعاون الخليجي النفط فيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

رحيل القندوسي.. سيد معوض: نيدفيد وإمام عاشور الأنسب لطريقة كولر مع الأهلي

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين لدى القاهرة

سفيرة البحرين بالقاهرة تحضر حفل زفاف شعبي بالمرج

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين بالقاهرة

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

الأفضل في فئته.. سعر Iphone 14 في البحرين

وزيرة التضامن تبحث مع سفيرة البحرين التعاون لتمكين المرأة بسوق العمل

وزيرة الثقافة تستقبل سفيرة البحرين بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

الزراعة ×المحافظات| حملات مكبرة على أسواق اللحوم.. وتنفيذ قوافل بيطرية مجانية

إسرائيل تستعد ليوم الاحتجاج الكبير | تفاصيل

تعليق مفاوضات الأهلي مع سوزا.. وكولر متمسك بضم هذا اللاعب

المجاعة قادمة وهذه الدول الضحية.. ماذا بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب؟

دعاء نهاية العام الهجري.. أدعية تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

مبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا يرحب بقمة القاهرة لدول جوار السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الوجبة| توقف طائرة أمريكية وطرد راكب من على متنها.. فيديو

تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ