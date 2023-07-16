مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,979.48 بارتفاع بلغ قدره 4.87 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 773.63 بارتفاع بلغ قدره 4.69 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و909 آلاف و700 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 396 ألفًا و980 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 84 صفقة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023، منخفضًا 7.63 نقاط ليقفل عند مستوى 11715.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوان، ودار المعدات، والموارد، والمطاحن الأولى، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، والباحة، وثمار، والسعودي الألماني الصحية، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و 6.38% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والراجحي ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمطاحن الأولى، وجمجوم فارما، والموارد، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 150.67 نقطة ليقفل عند مستوى 23191.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 5 ملايين سهم.