رائحة غاز في محيط مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. والبترول للسكان: لا تقلقوا

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن أن منطقة المهندسين، ستشهد خلال الساعات القليلة القادمة، انتشارا لرائحة الغاز الطبيعي.

وأوضحت أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفذ أعمال صيانة طارئة لخطوط الغاز في شارع الحجاز، أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك اليوم السبت، الموافق 15 يوليو 2023، بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

وحذرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين، من انتشار لرائحة الغاز صباح اليوم.

قطع الغاز عن المنطقة؟

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناء عليه، فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عنهم.

تنوية الشركة

وأكدت الشركة، أنه في حالة وجود أي استفسار؛ يرجى الاتصال بالطوارئ، من خلال التليفون الأرضي، على مدار 24 ساعة، على الرقم المختصر 129.