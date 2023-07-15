عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رائحة غاز في محيط مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. والبترول للسكان: لا تقلقوا

رائحة الغاز
رائحة الغاز

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن أن منطقة المهندسين، ستشهد خلال الساعات القليلة القادمة، انتشارا لرائحة الغاز الطبيعي. 

وأوضحت أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفذ أعمال صيانة طارئة لخطوط الغاز في شارع الحجاز، أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك اليوم السبت، الموافق 15 يوليو 2023، بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

بدء توفير خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل الشمالي

وزير البترول يصدر قرارا بحركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية

وحذرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين، من انتشار لرائحة الغاز صباح اليوم.   

قطع الغاز عن المنطقة؟ 

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناء عليه، فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عنهم.

تنوية الشركة

وأكدت الشركة، أنه في حالة وجود أي استفسار؛ يرجى الاتصال بالطوارئ، من خلال التليفون الأرضي، على مدار 24 ساعة، على الرقم المختصر 129.

رائحة الغاز البترول تاون جاس المهندسين مسجد الحامدية الشاذلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضي منصور على خسارة  الزمالك

ردا على مرتضى منصور.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

ترشيحاتنا

مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي غدًا تتصدر اهتمامات الصحف

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

هآرتس: إسرائيل أقرب إلى «جمهورية الموز»

فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية حتى 20 يوليو

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر| شاهد

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

أمراة خمسينية تثير الجدل بفقدان نصف وزنها في وقت قياسي.. أعرف القصة

فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ