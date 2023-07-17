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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين لدى القاهرة

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السيدة السفيرة فوزية عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة المتينة التي تجمعه بمملكة البحرين، وتقدير فضيلته لجهود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نشر أسس السلام والأخوة، والنهوض بمملكة البحرين، وجعلها أنموذجًا في التعايش السلمي بين الجميع.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية عبد الله، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، ونقلت تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لفضيلة الإمام الأكبر، وتقدير جلالته لجهود شيخ الأزهر -إقليميًّا ودوليًّا- في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، والتصدي لكل محاولات تشويه صورة هذا الدين الحنيف، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والتَّسامح والتَّعايش الإيجابي.

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