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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على عكس رغبة كولر .. الأهلي يؤجل ملف المهاجم إلى يناير

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات ملف تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 وقال شوبير خلال برنامجه ملعب أون الأهلي أتم جميع الاتفاقات مع سوزا، لكن المشكلة في ناديه الكوري، يرفض التفريط في خدماته.

وأضاف: الموسم الكروي في كوريا الجنوبية سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، واللاعب سيكون حرا، ومن الممكن التعاقد معه في يناير المقبل، والأهلي أوقف كل المفاوضات مع نادي جيونبوك في الوقت الحالي، وأصبحت الكرة في ملعب كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وأوضح: الأهلي أبلغ كولر، أن اللاعب سيكون حرا في شهر ديسمبر المقبل، هل ينتظر لشهر ديسمبر والتعاقد معه في يناير المقبل، أم يرشح لنا مهاجما آخر نتفاوض معه.

وأتم: إدارة الأهلي، تنتظر قرار كولر، إذا لم يوافق على الانتظار حتى شهر ديسمبر المقبل، ستبدأ التفاوض مع مهاجم جديد بترشيح من المدرب.

وكان مدرب جيونبوك الكوري الجنوي، قد أكد في وقت سابق، أنه لن يسمح برحيل أي لاعب من صفوف الفريق.

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