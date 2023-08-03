عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن الإسرائيلي يهاجم ماحاش.. والمحتجون يردون: يريد دما في الشوارع

وزير الأمن الإسرائيلي
وزير الأمن الإسرائيلي

شن وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، هجوما على قسم التحقيق مع عناصر الشرطة "ماحاش"، واعتبر أن الجهاز يحاول إرهاب عناصر الشرطة الذين يتعاملون مع الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء، معتبرا أن الجهاز يتصرف بشكل "خطير ومرفوض".

 

من جانبها، رفضت النيابة العامة اتهامات بن غفير وحثت "ماحاش" على القيام بدوره في التحقيق مع عناصر الشرطة المتورطين بقمع الاحتجاجات بعنف مفرط؛ فيما ردت "قوة كابلان" التي تقود الاحتجاجات بأن بن غفير "يريد دما في الشوارع ويشجع على العنف".

 

وجاءت تصريحات بن غفير خلال زيارة أجراها لمقر "وحدة الدوريات الخاصة" (يسام) التابعة لمنطقة تل أبيب والتي تتعامل مع المظاهرات المستمرة منذ أكثر من 30 أسبوعا احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

 

وافتتح بن جفير زيارته إلى مقر الوحدة بكلمة ألقاها على الضباط والعناصر وإلى جانبه يقف شرطيان يخضعان للتحقيق لدى "ماحاش" بشبهات تتلعق باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين.


وقال بن جفير إن "سلوك وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة محير وخطير"، وأضاف مخاطبا الشرطيين "لا تجعلوها تردعكم عن القيام بعملكم". ويخضع قائد الوحدة وأربعة من عناصره للتحقيق لدى "ماحاش" للاشتباه في قيامهم بمهاجمة المتظاهرين، الأسبوع الماضي.

 

وأضاف بن جفير في الاجتماع أن "الفيديوهات التي شاهدتها (للاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء) شاهدت استخدام القوة بشكل معقول. وشاهدت كيف يحاولون ردعكم وكيف يحاولون ترهيبكم، وهذا لن يفيد أي أحد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

شوبير يفجّر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من المشاركة بمواجهة الأهلي والمصري

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أهدر شرفه بإيده.. سلم جسد زوجته لصديقه ففضلت الموت على الفضيحة

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

ترشيحاتنا

لخدمة المُصيفين| السكة الحديد تطرح قطارات نوم ومكيفة على خط مطروح القاهرة

بالقوة الضاربة.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام المصري بكأس مصر

أزمة صحية شديدة الخطورة.. 500 طبيب يعتزمون مغادرة إسرائيل

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

وزير الري: حريصون على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة بكافة المشروعات|صور

أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

فيديو

خبرة .. تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ