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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون اقتصاديون يتوقعون ارتفاع نسبة التضخم في بريطانيا.. تفاصيل

صدى البلد

يعتقد الاقتصاديون أن ارتفاعًا بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 5.25٪ هو النتيجة الأكثر ترجيحًا اليوم الخميس، لكن هناك مخاوف بشأن تأثير ارتفاع المعدلات على العديد من الأسر في بريطانيا.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة 14 على التوالي اليوم، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الأنجليزية.

ويعتقد الاقتصاديون أن ارتفاع 0.25 نقطة مئوية - إلى 5.25٪، هو الزيادة الأكثر احتمالا التي سيتم الإعلان عنها في منتصف النهار.

ومع ذلك ، تحدت لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) التوقعات في المرة الأخيرة عندما رفعت سعر الفائدة بأكثر من المتوقع 0.5 نقطة مئوية في يونيو، وهناك محللون يعتقدون أن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى.

قال المحافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي إن الزيادات ستساعد في خفض التضخم المرتفع في المملكة المتحدة إلى هدف البنك البالغ 2٪ - على الرغم من أن بعض النقاد غير مقتنعين بأنها الاستراتيجية الصحيحة.

وارتفاع أسعار الفائدة يعني تكاليف اقتراض أكبر ، بما في ذلك مدفوعات الرهن العقاري الشهرية الأكبر للعديد من مالكي المنازل ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على ارتفاع الإيجارات للمستأجرين.

ولكن ، من الناحية النظرية ، يجب أن تؤدي أيضًا إلى معدلات أفضل للمدخرين. ومع ذلك ، فقد أثيرت مخاوف من أن العديد من البنوك لا تمرر هذه الفوائد بشكل كامل للعملاء.

وجاء رفع بنك إنجلترا'المفاجئ لسعر الفائدة في يونيو الماضي بعد أن لم ينخفض ​​التضخم كما كان متوقعًا ، وظل بدلاً من ذلك عند 8.7٪ في العام حتى مايو الماضي.

ومع ذلك ، انخفض معدل التضخم بعد ذلك بأكثر من المتوقع إلى 7.9٪ في الشهر التالي.

وكانت آخر مرة استقر فيها سعر الفائدة الأساسي للبنك عند 5.25٪ قبل 15 عامًا في مارس 2008.

وسيتم مراقبة إعلان لجنة السياسة النقدية عن كثب لتأثيره على سوق الإسكان والاقتصاد الأوسع ، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يساعد في دفع المملكة المتحدة إلى الركود.

وقالت الجمعية الوطنية للبناء في وقت سابق من هذا الأسبوع إن قيمة العقارات تراجعت بنسبة 3.8٪ في يوليو ، وهو أكبر انخفاض منذ 14 عامًا. وألقت باللوم على ضعف الطلب على القدرة على تحمل تكاليف الرهون العقارية.

وفقًا لأرقام من "ماني فاكتس" ، كان متوسط ​​معدل الرهن العقاري السكني الثابت لمدة عامين 6.85٪ يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت شركة المعلومات المالية إنه خلال نفس الفترة ، بلغ متوسط ​​معدل الرهن العقاري الثابت لخمس سنوات 6.37٪.

وجدت دراسة استقصائية لخبراء اقتصاديين أنهم يعتقدون أن هناك احتمال 64٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية يوم الخميس ، وفرصة 36٪ لزيادة 0.50 نقطة مئوية.

لكن جوزيف كالنان ، من "ماني كورب" مزود المدفوعات ، قال إن ما ستفعله لجنة السياسة النقدية هو تخمين أي شخص.

قال كالنان: " للمرة الأولى منذ فترة طويلة ، نحن غير متأكدين مما نتوقعه في هذا الاجتماع القادم. يمكننا أن نرى ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس ، أو ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، أو حتى عدم حدوث أي تغيير على الإطلاق في التضخم، تراجعت أخيرًا في يونيو بعد 11 شهرًا عنيدًا".
 

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