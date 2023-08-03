بقوة 4.3 ريختر.. زلزال يضرب ثلاثة مقاطعات في تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ ، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 4.3 درجة في منطقة بوتورجيه في ملاطية بتركيا.

وفقًا للبيانات التي قدمتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “كينديلي” ، وقع زلزال بعمق 7.04 كيلومترات وقوته 4.3 على مقياس ريختر في منطقة بوتورجيه في ملاطية في الساعة 07:56، وشعر السكان بالزلزال في المدن المجاورة لفترة قصيرة.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “افاد” وكانديلي بوقوع زلزال واحد في ثلاث مقاطعات في الصباح اليوم.

وقع زلزال قبالة موغلا داتكا ، في منطقة سمانداغ في هطاي وفي ملايطة.

في حين تم الإعلان عن قوة الزلزال الذي حدث في ملاطية بـ 4.3 ، تم تسجيل عمق الزلزال 7.04 كيلومترات.

وبسبب الزلازل المتتالية ، يتابع جهاز كل من كينيلي وأفاد عن كثب قائمة الزلازل الأخيرة.

وفي ساعات الأولى من الصباح من اليوم ،حدثت الزلازل أولاً في موغلا وهاتاي ثم ملاطية.