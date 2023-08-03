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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بيطرى جامعة بدر تعلن كيفية الاشتراك فى المؤتمر الدولى للصحة الواحدة.. بالموعد

صدى البلد

أعلن الدكتور عادل عبد الخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية ستعقد مؤتمرا وورشة عمل دولية لجميع المهتمين من الأكاديميين والمتخصصين بـ"مجال الصحة الواحدة"؛ لمناقشة السياقات المستقبلية فى مجالات علوم: "الطب البيطرى، والطب البشرى، والبيئة". 

وقال عبد الخالق إن المؤتمر يحظى بدعم الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، وحضور قيادات وزارات كل من: "الصحة والسكان، والزراعة، والطب البيطرى، والبيئة".

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وأضاف عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المؤتمر وورشة العمل الدولية ستكون فى القاعة الكبرى بمقر كلية الطب البيطرى فى الجامعة يوم "الأحد" الموافق 6 من "أغسطس" الجارى لعام  2023  بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً. 

ونوه إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة جميع كليات جامعة بدر فى القاهرة والمختصين بالجامعات معظم المصرية والمعاهد البحثية، والمتخصصين، وممثلى منظمة الصحة العالمية "WHO"، ومنظمة الأغذية والزراعة "FAO" فى الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور عادل عبد الخالق، أن مؤتمر وورشة العمل الدولية بـ"مجال الصحة الواحدة"، تأتى نتيجة التعاون المشترك والمثمر بين كل من: "كلية الطب البيطرى جامعة بدر فى القاهرة، وكلية الطب البيطرى جامعة لايبزيج بالمانيا"، والتى تستشرف الرؤى المستقبلية فى "مجالات علوم الطب البيطرى" فى ظل الأزمات العنيفة التى تعرض لها العالم مؤخراً. 

ولفت إلى أنه سيعقد كل من الدكتور أوبى توين، مدير معهد صحة الحيوان والصحة العامة البيطرية بجامعة لايبزيج - ألمانيا والرئيس الشرفى لمنظمة الصحة الواحدة، وأحمد عبد الواحد، رئيس قسم بمعهد صحة الحيوان والصحة العامة البيطرية بجامعة لايبزيج – ألمانيا" محاضرة هامة فى هذه الورشة عن مفهوم الصحة الواحدة لـ"الإنسان، الحيوان، والبيئة" ودور المجتمع والمختصين.

وأفاد عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، بأنه على من يريد الاشتراك فى ورشة العمل الدولية أون لاين أن يدخل على هذا اللينك:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZuajQYM0sUiHQ8K3MW5ykWayUb6KltFLp3rabSEP7 YNURVg0WllZV1NHWUoyV1VOMjM2Wk9WRE9SOC4u

- أو إرسال إيميل إلى:
[email protected]

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