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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 249 محضرا بمخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة العامة

حملات تمونيه
حملات تمونيه

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح  أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 249 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المطرية وميت غمر وشربين ونبروه والجمالية وطلخا واجا وتمى الأمديد وجمصة والسنبلاوين وميت سلسيل وبنى عبيد ودكرنس وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسميه ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (21 شيكارة ) ومحاضر نقص وزن و محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر(سجائر ) ومحاضر عدم وجود شهادة صحية و محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية لدي التجار التموينين ومحاضر عدم وجود فواتير ومحاضر غش تجارى ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم وجود سجل صناعي ومحاضر عمل اكازيون بدون تصريح ومحاضر استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض ومحاضر طلمبة بنزين بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر الاستيلاء على سلع مدعمة وبيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على 4000لتر سولار و1276 أسطوانة غاز منزلى و500 لتر بنزين 80 و10 كرتونه سناكس و1طن سكر حر و500 ك ملح و500 ك مكرونه و555علبه سجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد المحافظ  على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين .

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