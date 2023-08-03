رسمياً.. الزمالك يعلن تعاقده مع محمد عادل دولا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، صفقة الزمالك الجديدة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وأعلن: “الزمالك يعلن تعاقده مع محمد عادل دولا”.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، النصر السعودي، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الشباب السعودي بهدف دون رد.

مباراة الزمالك والنصر السعودي لا تقبل القسمة على اثنين في ظل الوضعية الصعبة أمام الفارس الأبيض وحاجته إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة على منافسه لضمان عدم الخروج من البطولة العربية.