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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

‎خسرت حلم الأمومة.. 10 إطلالات لـ حورية فرغلي قبل عمليات التجميل

صدى البلد

تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد كشفها تطورات وضعها الصحي بعد خضوعها مؤخرًا لعملية استئصال الرحم.


 

وتتميز حورية فرغلى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد حورية فرغلى، في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.


 

كشفت الفنانة حورية فرغلي تطورات وضعها الصحي بعد خضوعها مؤخرًا لعملية استئصال الرحم.


 

وقالت حورية فرغلي في لقاء مع ET بالعربي: "أنا مؤمنة بقضاء ربنا، ومن صغري وأنا عارفة أن عندي ورم في الرحم وعارفة أن دي وراثة،شالولي الرحم والورم كان لازق في كل حتة وقعدوا خمس ساعات يفكوه".


 

وأضاف: "حاسة بنفسي أحسن بكتير وعندي طاقة ومش تعبانة وباكل كويس لإن الورم اللي على الرحم كان مأثر عليا، ودي مش أول مرةأخضع لعملية، عملت عملية شبه دي وأنا عندي 30 سنة وكان عندي 7 أورام والدكتور قال لي قدامك 10 سنين وبالمساعدة تقدري تحمليولما تخلفي وأنا بولدك هشيل لك الرحم، وما أتجوزتش خلال المدة دي".

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الفنانة حورية فرغلي الفنانة حورية تريند مؤشر البحث على موقع جوجل حلم الامومة حورية فرغلي وضعها الصحي ورم في الرحم

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